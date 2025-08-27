الأربعاء 4 ربيع الأول 1447 ﻫ - 27 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تدابير سير.. لا تسلكوا هذه الطريق!

منذ 46 دقيقة
تدابير سير

تدابير سير

A A A
طباعة المقال

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي: “بتاريخي 27و 28 -8- 2025، ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال برش وتزفيت على جزء من طريق الشام – نزلة صهيون، بين شارع أنطوان إده وجسر الرينغ.

وستنفذ هذه الأشغال خلال هذين اليومين، من الساعة 20:00 مساءً وحتى الساعة 5:00 فجرًا، على أن تؤدي إلى: منع مرور السيارات بشكل كامل ومنع وقوف السيارات على الطريق المذكورة خلال فترة الأعمال.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرئيس السوري أحمد الشرع
    الرئيس السوري أحمد الشرع يؤكد رغبة دمشق في فتح صفحة جديدة مع لبنان
    سجن رومية
    بالصورة: حريق بالقرب من سجن رومية
    علم سوريا
    تأجيل زيارة الوفد السوري... ماذا كشف وزير المهجرين؟

    الأكثر قراءة

    نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
    صورة.. بعد طوني المندلق "أورتاغوس" مع إيلي صعب
    عناصر من الجيش اللبناني
    واشنطن حسمت أمرها.. ومصادر خليجية: "لن نطأ لبنان قبل نزع السلاح"
    رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
    نبيه بري محبط: أتونا بعكس ما وعدونا به!