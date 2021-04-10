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تدابير سير لقوى الأمن.. يمنع المرور غداً من هذه المنطقة

10 - أبريل - 2021
تدابير سير

تدابير سير

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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

يُنظَّم صباح يوم غد الأحد 11-4-2021، “سباق كأس قائد الجيش السنوي الثامن في الترياتلون” بالتعاون مع الإتحاد اللبناني للترياتلون، على المسلكين الغربي والشرقي لكورنيش عين المريسة البحري.

ينطلق السباق الساعة 7.00 صباحاً من داخل النادي العسكري المركزي (نقطة الانطلاق) وصولاً إلى تقاطع جامع عين المريسة ومن بعدها الالتفاف والعودة بالمسار ذاته نحو النادي العسكري (نقطة الوصول).

لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 5,30 صباحاً ولغاية الساعة 10.00 من التاريخ المذكور، إقفال المسلكين (من عين تقاطع النادي العسكري إلى تقاطع جامع عين المريسة) وتحويل السير على الشكل التالي:

عند تقاطع النادي العسكري وتحويله باتجاه نصر الروشة-جادة ديغول وصعودًا باتجاه طلعة العرداتي.
عند تقاطع جامع عين المريسة وتحويله صعودًا باتجاه شارع حسن دريس جراهام والعودة باتجاه أوتيل فينيسيا.
كذلك سيتم قطع المفارق المؤدية إلى الكورنيش البحري (مفرق الريفييرا- مفرق بيت الوزير حمادة- مفرق محطة الوردية- مفرق شركة “رسامني يونس”- مفرق نيجيريا- مفرق الرفاعي قبل مقهى “ستاربكس”- تقاطع الطازج- مرفأ الصيادين- بالاس كافيه).
لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة على الطرقات حفاظاً على سلامة المتسابقين وتسهيلاً لحركة المرور.

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