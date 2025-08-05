الثلاثاء 11 صفر 1447 ﻫ - 5 أغسطس 2025 |
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تدابير سير لمدة أربعة أيام في صيدا.. إليكم السبب

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تدابير سير

تدابير سير

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلـي أنه بتواريخ 8،7،6، و9-08-2025، سيقام مهرجان في مدينة صيدا، بالقرب من ميناء الصيادين (رصيف المرفأ القديم) اعتباراً من الساعة 18:00 وحتى الانتهاء من كل يوم.

لذلك، واعتبارًا من الساعة 08:00 صباح يوم الأربعاء 06-08-2025 وحتى صباح الأحد 10-08-2025، يمنع وقوف السيارات على المسلك الغربي الممتد من جامع الزعتري وصولاً إلى مدخل مرفأ صيدا (مدخل الأمن العام).

وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم والتقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وباللافتات التوجيهية الموضوعة، حفاظًا على السلامة العامة، ومنعًا للازدحام.

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