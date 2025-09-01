الأثنين 9 ربيع الأول 1447 ﻫ - 1 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تدابير سير لمدة أسبوع في هذه المنطقة

منذ 34 دقيقة
تدابير سير

تدابير سير

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تحضير وتعبيد للمسلك الغربي من الأوتوستراد الممتدّ من المنصف إلى نهر إبراهيم اعتبارًا من الساعة 11،00 من تاريخ 02-09-2025 ولغاية السّاعة 17،00، يوميًّا، حتّى تاريخ 09-09-2025، وسيتمّ تحويل السّير على الطّريق البحريّة باتّجاه بيروت. علمًا أن الأعمال ستتوّقف يومي السّبت والأحد 6و7-09-2025.

لذلك يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي ولافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.

    المزيد من أخبار لبنان

    مجلس التعاون الخليجي
    مجلس التعاون الخليجي يرحب بقرار حكومة سلام: نرفض التدخلات الخارجية بلبنان
    وزير المالية ياسين جابر وزير الزراعة نزار هاني
    تطوير وضع القطاع الزراعي بين وزير المالية ووزير الزراعة
    صيدلية
    نقابة مستوردي الأدوية: لا يجوز لأيّ صيدلي أن يبيع دواءً منتهي الصلاحية

    الأكثر قراءة

    كتائب القسام تعلن رسميا استشهاد القيادي محمد السنوار
    رسمياً.. حماس تعلن استشهاد قائدها العسكري محمد السنوار
    عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
    عشاء المخزومي.. نائب أميركي يكشف تفاصيل جديدة عن أموال الحزب
    رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
    نبيه بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح.. وإسرائيل تجاهلت الورقة الأميركية