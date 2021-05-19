تدابير سير لمواكبة اعتصام أمام السفارة الإماراتية في الرملة البيضاء

أوضحت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تنظم إحدى الجمعيات اعتصاما تضامنيًا مع الشعب الفلسطيني في الساعة 18.00 من تاريخه أمام السفارة الإماراتية في الرملة البيضاء، لذلك، سيتم قطع السير في المحلة وتحويله على الشكل التالي:

-من حديقة بن زايد وتحويله صعودًا باتجاه غبريال المر ساحة عبد العال، ويسارا باتجاه شارع فريد طراد ثكنة فخر الدين، ونزولًا باتجاه جادة رفيق الحريري إنترناشيونال.

-من تقاطع الشيخ زايد آل نهيان عدنان الحكيم (السمرلاند) وتحويله باتجاه الجناح، وصعودًا باتجاه شارع سمير القنطار (الماريوت).

-من تقاطع أحمد الصلح خليل الهبري (شركة خطيب وعلمي) وتحويله صعودًا باتجاه تقاطع خليل الهبري الصباح (أوتوستراد الماريوت).

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.