تدابير سير من السوديكو إلى جسر الرينغ

صدر عن المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة ما يلي:

“بناءً على قرار محافظ مدينة بيروت، ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تأهيل وتعبيد الطريق الممتد من تقاطع السوديكو وصولًا إلى جسر الرينغ، على مرحلتَين، وفقًا للآتي:

المرحلة الأولى: اعتبارًا من السّاعة 20:00 من يوم الخميس 18-9-2025، ولغاية يوم السّبت 20-9-2025.

تتضمّن هذه المرحلة أعمال إزالة الإسفلت القديم والتّحضير لعمليّة التّعبيد، وستؤدّي الأشغال إلى تضييق المسلك المذكور أعلاه.

المرحلة الثّانية: يوم الأحد 21-9-2025، وتشمل هذه المرحلة أعمال تعبيد الطّريق التي ستؤدّي إلى منع المرور كلّيًا على المسلك المذكور، وتحويل السّير إلى الطّرقات الفرعيّة المجاورة.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، وتجنّب سلوك الطّريق المذكور إلّا في حالات الضّرورة، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام”.