الثلاثاء 11 رجب 1445 ﻫ - 23 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تدابير سير وإقفال شارع المصارف ليومين!

منذ 5 دقائق
تدابير سير - تعبيرية

تدابير سير - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، أنه “في السّاعة 11:00 من يومي الأربعاء والخميس 24 و 25-1-2024، سيُعقَد في مجلس النواب جلسة عامة لدراسة وإقرار مشروع الموازنة العامّة لعام 2024. لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتبارًا من الساعة 6:00 صباحاً من التاريخين المذكورين، وحتى الانتهاء”.

وطلبت هذه المديرية العامة من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة السير ومنعًا للازدحام.

    المزيد من أخبار لبنان

    خطف - تعبيرية
    الجيش يُحرّر مخطوفَين من قبل عصابة للإتجار بالبشر
    وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت
    غالانت: لا نريد الحرب مع "حزب الله" ولكن.. "مستعدّون لأيّ تطوّر"
    إطلاق نار - تعبيرية
    إطلاق نار وسقوط 3 جرحى.. ماذا حصل على أوتوستراد المنية؟

    الأكثر قراءة

    طريق ضهر البيدر
    ممنوع مرور الشاحنات منعا باتا على طريق ضهر البيدر
    حزب الله
    "حزب الله" يُحبط مخططًا إسرائيليًّا جنوب لبنان.. ماذا في التفاصيل؟
    عناصر تابعين لحزب الله
    ضربة نوعية.. حزب الله يرد على الاغتيالات الأخيرة في لبنان وسوريا