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تدابير سير وتحويلا في محيط قصر الأونيسكو.. إليكم التفاصيل

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 4 - نوفمبر - 2022 6:32 مساءً
تدابير سير

تدابير سير

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صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة (اليوم الجمعة 4-11-2022) مـا يلــي:

يُنظَّم في قصر الأونيسكو – بيروت، عند الساعة 10:00 تاريخ الغد 5-11-2022، احتفالٌ بمناسبة الذكرى الثالثة الثلاثين لإبرام وثيقة الوفاق الوطني “اتّفاق الطّائف”، بدعوة من سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان.

لذلك، سيتم إخلاء شارع الأونيسكو – سلام من السيّارات ومنع إيقافها على جانبي الطريق، اعتباراً من تاريخ اليوم 4-11- 2022 ولحين انتهاء الاحتفال، بتاريخ الغدّ.

كذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 8:00 من تاريخ الاحتفال وحتى الانتهاء، اتّخاذ الإجراءات التّالية:

– تحويل السّير من تقاطع الإونيسكو – سلام بإتجاه كورنيش المزرعة والسّماح فقط للمدعوّين من التّوجّه نزولاً بإتجاه قصر الأونيسكو.

– تسهيل السير وتنظيم عملية ركن سيّارات المدعوّين في المحيط الخارجي لوزارة التربية وقصر الأونيسكو.

– استخدام عوائق حديديّة وشريط أصفر لفصل الطريق إلى مسربين (نزولاً وصعوداً) لتسهيل عملية دخول وخروج الدعوّين في الطّريق المؤدّي إلى مدخل قصر الأونيسكو.

– إجراء تحويلات آنية للسير عند اللّزوم.

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