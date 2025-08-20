الأربعاء 26 صفر 1447 ﻫ - 20 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تدابير سير يوم غد على هذا الطريق

منذ 21 دقيقة
تدابير سير

تدابير سير

A A A
طباعة المقال

صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

يوم غد الخميس 21-08-2025، ستقوم إحدى الشّركات المُتعهّدة بأعمال تعبيد على الطريق الممتد من مستديرة الجندولين حتى محلة الرحاب على المسلكَين، اعتبارًا من الساعة 4:30 لغاية الساعة 14:00.

لذلك، ستتّخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

تحويل السير القادم من مستديرة الجندولين باتجاه الرحاب إلى مستديرة السفارة الكويتية.
تحويل السير القادم من الرحاب باتجاه الجندولين إلى محلة جسر المطار.
يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون
    رئيس الجمهورية استقبل السيناتور الاميركي: الجيش بحاجة إلى دعم كي يتمكن من القيام بواجبه
    مطار بيروت- ارشيف
    إحباط عملية تهريب 40 ألف دولار مزيّف في المطار!
    وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي. رويترز
    رجي: “حزب الله” يحتكر تمثيل الطائفة الشيعية… وقرار حصر السلاح اتخذ

    الأكثر قراءة

    توم براك
    رسائل براك السرية إلى لبنان.. "نزع" لا تفاوض!
    البابا المنتخب حديثًا ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست من الولايات المتحدة يظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز
    هذا موعد زيارة البابا ليون إلى لبنان!
    البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
    البطريرك الراعي: المقاومة ليست خضوعا لإملاءات إيران.. وقرار الحكومة واضح