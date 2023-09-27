تدابير سير يوم غد في محلة برج أبي حيدر والشوارع المحيطة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 28-9-2023، سيقام اعتباراً من الساعة 17,00 ولغاية الساعة 23,00 احتفال شعبي بمناسبة ذكرى مولد النبوي الشريف وذلك في مركز جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية الرئيسي في محلة برج ابي حيدر والشوارع المحيطة، ومن المتوقع مشاركة حشد كبير من المواطنين في هذا الحفل. لذلك، وعطفا على كتاب محافظ مدينة بيروت، سيتم اعتباراً من الساعة 12,00 من تاريخ 28-9-2023 ولحين الانتهاء، منع وقوف ومرور السيارات في المحلة المذكورة ومحيطها، وتحويل السير الى الطرقات الفرعية.

لذلك طلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.

تدابير سير يوم غد 28-9-2023 في محلة برج ابي حيدر والشوارع المحيطة#قوى_الأمن — قوى الامن الداخلي (@LebISF) September 27, 2023