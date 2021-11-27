تدابير سير يوم غد في مناطق عدّة لهذا السبب

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

سيقام بتاريخ 28-11-2021 اعتباراً من الساعة 6.00 ولحين الانتهاء، سباق تراياثلون من مستديرة الناقورة حتّى جسر البيّاضة على طريق عام الناقورة، لذلك سيتم قطع الطريق -اعتبارًا من الساعة 5،30 وحتّى الانتهاء-على الشكل التالي:

للمواطنين القادمين من مدينة صور باتّجاه الناقورة وذلك حتّى مفرق الحمرا، وتحويل السير صعودًا باتّجاه بلدة “شمع”.

من أمام مستديرة الناقورة للمواطنين المتجهين نحو مدينة صور، وتحويل السير صعودًا باتّجاه بلدة “يارين” وصولًا إلى بلدة “شمع” ومنها إلى مفرق الحمرا.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور.