تدابير لبلدية كفررمان تتعلق بغير اللبنانيين في البلدة

أعلنت بلدية كفررمان في بيان،‎ ‎‏”منع تجول غير اللبنانيين بين السابعة ‏مساء والسادسة صباحاً وعدم السماح للأجانب الجدد الإقامة في البلدة”.‏

وقررت “عدم السماح للعائلات التي غادرت البلدة العودة اليها مجدداً”، ‏ومنعت “على الأجانب القاصرين (دون 18 عاماً) المقيمين في البلدة، ‏قيادة السيارات أو الدراجات النارية”، وطالبت “كل رب عمل تسجيل ‏الدراجة النارية للدليفري في البلدية وإمضاء تعهد خطي بتحمل مسؤولية ‏أي حادث أو ضرر يصيب الآخرين. كل من يقوم بالتعدي على شبكة ‏مياه الشفة وشبكة الكهرباء، سيتم ترحيله فوراً”.‏

أضاف البيان: “بعد الكشف الذي أجرته البلدية على عدد كبير من منازل ‏ايواء النازحين، تبين أنها بحاجة الى صيانة شبكة الصرف الصحي ‏والمياه وعليه تمهل البلدية جميع سكانها مهلة 15 يوما لإصلاحها تحت ‏طائلة الغرامة، على ان تعاود البلدية الكشف على الشقق بعد هذه المهملة ‏وذلك بهدف حماية الصحة والسلامة العامة. يمنع تحويل الشقة السكنية ‏الواحدة الى مجمع سكني لعدة عائلات، فقط يسمح بالسكن داخل الشقة ‏لعائلة واحدة. يمنع سكن العامل والعائلات في المحال التجارية. يمنع ‏التنقل على الدراجة النارية لأكثر من شخصين تحت طائلة حجز الدراجة. ‏منع وضع زجاج داكن على زجاج السيارات. كل سيارة يقودها غير ‏اللبنانيين يجب ان تكون مسجلة وقانونية وأي سيارة غير مسجلة سيتم ‏تسطير محضر ضبط وحجزها. كل من لا يلتزم بالتعليمات الواردة أعلاه ‏سيتم ترحيله فورا من البلدة”.‏