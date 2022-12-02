تدابير لبلدية كفررمان تتعلق بغير اللبنانيين في البلدة

أعلنت بلدية كفررمان في بيان، ”منع تجول غير اللبنانيين بين السابعة مساء والسادسة صباحاً وعدم السماح للأجانب الجدد الإقامة في البلدة”.
وقررت “عدم السماح للعائلات التي غادرت البلدة العودة اليها مجدداً”، ومنعت “على الأجانب القاصرين (دون 18 عاماً) المقيمين في البلدة، قيادة السيارات أو الدراجات النارية”، وطالبت “كل رب عمل تسجيل الدراجة النارية للدليفري في البلدية وإمضاء تعهد خطي بتحمل مسؤولية أي حادث أو ضرر يصيب الآخرين. كل من يقوم بالتعدي على شبكة مياه الشفة وشبكة الكهرباء، سيتم ترحيله فوراً”.
أضاف البيان: “بعد الكشف الذي أجرته البلدية على عدد كبير من منازل ايواء النازحين، تبين أنها بحاجة الى صيانة شبكة الصرف الصحي والمياه وعليه تمهل البلدية جميع سكانها مهلة 15 يوما لإصلاحها تحت طائلة الغرامة، على ان تعاود البلدية الكشف على الشقق بعد هذه المهملة وذلك بهدف حماية الصحة والسلامة العامة. يمنع تحويل الشقة السكنية الواحدة الى مجمع سكني لعدة عائلات، فقط يسمح بالسكن داخل الشقة لعائلة واحدة. يمنع سكن العامل والعائلات في المحال التجارية. يمنع التنقل على الدراجة النارية لأكثر من شخصين تحت طائلة حجز الدراجة. منع وضع زجاج داكن على زجاج السيارات. كل سيارة يقودها غير اللبنانيين يجب ان تكون مسجلة وقانونية وأي سيارة غير مسجلة سيتم تسطير محضر ضبط وحجزها. كل من لا يلتزم بالتعليمات الواردة أعلاه سيتم ترحيله فورا من البلدة”.