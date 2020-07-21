تدابير وقائية تواكب امتحانات كلية الصحة الفرع الخامس

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تواصلت لليوم الثاني على التوالي امتحانات كلية الصحة – الفرع الخامس (الجنوب) في الجامعة اللبنانية، وسط تدابير صحية مشددة شارك في تطبيقها متطوعو الصليب الأحمر اللبناني.

وتوزع عناصر الصليب الأحمر وموظفو الكلية بين مدخل الكلية وقاعات الامتحانات لمراقبة الالتزام بالإجراءات، إلزامية ارتداء الكمامة والتعقيم، تجنب تبادل الأغراض الشخصية، مراعاة شروط المسافة الآمنة، تنظيم دخول وخروج الطلاب ومنع التجمعات والاكتظاظ.

يشار الى ان عدد طلاب الكلية يبلغ نحو 700 طالب وطالبة موزعين على 9 اختصاصات، بالاضافة الى 2 ماستر ادارة المخاطر في المستشفيات، وعلم الشيخوخة، والأخير مشترك بين الفرعين الخامس والسادس.