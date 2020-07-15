تدابير وقائية لبلدية الحجة بعد ثبوت اصابتين في اركي

دعت بلدية الحجة في قضاء الزهراني في بيان، الى “ضرورة الالتزام باجراءات الوقاية، بعد ثبوت حالتي كورونا في بلدة اركي، لتجنيب بلدتنا الوقوع تحت وطأة هذا الوباء”.

وطالبت البلدية الاهالي ب”عدم الخروج من المنزل الا في حالات الضرورة، ووجوب ارتداء الكمامات خارج المنازل وتعقيم اليدين دائما، والالتزام بالمسافة المطلوبة للتباعد الاجتماعي وعدم التجمع في الاماكن العامة، والتخفيف من الزيارات والزام الاولاد البقاء في المنازل واعلام البلدية بأي شخص تظهر عليه العوارض او خالط احد المشتبه باصابتهم”.