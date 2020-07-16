تدابير وقائية للجنة خلية ازمة كورونا في قضاء حاصبيا

اجتمعت لجنة خلية ازمة كورونا في قضاء حاصبيا ظهر اليوم الخميس في قائمقامية حاصبيا.

وتم بنتيجة اللقاء التوصل الى النقاط التالية:

1- تسيير دوريات للجيش والقوى الامنية في القرى والبلدات التابعة لقضاء حاصبيا

2- الطلب من معالي وزير الصحة زيادة عدد فحوصات pcr

3- تفعيل اجراءات الحماية الفردية: كمامة تباعد اجتماعي

4- اعتماد الحجر الفندقي في الأماكن المخصصة.

وحضر اللقاء كل من: قائمقام حاصبيا احمد الكريدي، واعضاء اللجنة، نائب رئيس بلدية حاصبيا يوسف ابوصالح، مختار عين جرفا سهيل شاهين وممثلين عن جميع القوى الأمنية وعدد من الفعاليات الطبية والبلدية، تم خلال الاجتماع مناقشة مختلف القضايا المستجدة المتعلقة بالكورونا وسبل المعالجة المستقبلية،