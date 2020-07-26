تدابير وقائية لمواجهة الوباء في بلدية النبي شيت

كورونا
كورونا

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ناشدت بلدية النبي شيث في بيان، الأهالي “الحد من الخروج من المنازل والتجوال في شوارع البلدة إلا عند الضرورة القصوى، وتجنب التجمعات بأشكالها كافة، والتزام المعايير الصحية التي تحد من انتشار الوباء، ومنها ارتداء الكمامة وعدم المصافحة”.

وعزت ذلك إلى “الأوضاع الصحية التي يمر بها لبنان والعالم بأسره بعد تفشي وباء كورونا بشكل كبير، حيث أصبح لبنان في عين العاصفة نتيجة إصابة العشرات يوميا، مما يجعل المستشفيات غير قادرة على استيعاب المصابين، وتنفيذا لوصايا مراجعنا ولقرارات الحكومة”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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