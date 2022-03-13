الأثنين 21 ذو القعدة 1443 ﻫ - 20 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تداعيات الأزمة الأوكرانية على لبنان بين بو حبيب وبوريل

13 - مارس - 2022
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب

وزير الخارجية عبدالله بو حبيب

A A A
طباعة المقال

التقى وزير الخارجية والمغتربين، عبد الله بو حبيب، على هامش أعمال منتدى انطاليا الدبلوماسي، وزير خارجية تركيا مولود جاويش اوغلو، في حضور سفير لبنان في أنقرة غسان المعلم والدبلوماسي يوسف جبر.

وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، والدعم الذي تقدمه تركيا للبنان في المجالات كافة، الاقتصادية والغذائية، وتداعيات الازمة الاوكرانية على اوروبا والشرق الاوسط، ونتائج الوساطة التركية من أجل وقف تدهور الاوضاع بين اوكرانيا وروسيا.

وشكر بو حبيب لنظيره التركي الدعوة للمشاركة في المنتدى وحسن الضيافة والتنظيم، ووعد الوزير التركي بتلبية دعوة الوزير بو حبيب لزيارة لبنان قريبا، من اجل استكمال البحث في مختلف المشاريع والبرامج الثنائية.

كما التقى وزير الخارجية الممثل الاعلى للسياسة الخارجية وشؤون الامن في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، وتم البحث في تداعيات الأزمة الاوكرانية على لبنان، وخصوصا على مستوى الامن الغذائي والطاقة. ووعد المسؤول الاوروبي البحث جديا في تقديم مساعدات فورية وطارئة للبنان. كما تمَّ التطرق الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وضرورة التوصل الى اتفاق قبل الانتخابات النيابية ليستفيد لبنان من رزمة المساعدات المالية التي خصصها له الاتحاد الاوروبي.

كما تمَّت مناقشة التداعيات الخطيرة والتصاعدية التي ما زال يعاني منها لبنان جراء وجود أكثر من مليون ونصف نازح سوري على اراضيه وما يترتب على ذلك من ضرر على المجتمعات اللبنانية المضيفة لهؤلاء النازحين، في ظل عدم كفاية مساعدات المجتمع الدولي.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب ملحم خلف
    ملحم خلف لصوت الناس: لا وسيلة قانونية لوقف اي عمل في كاريش طالما ان المرسوم 6433 لم يوقّع
    النائب جيمي جبور
    جيمي جبور لصوت الناس: لن نسمي ميقاتي.. والتيار لا يريد الطاقة
    النائب فادي كرم
    فادي كرم لصوت الناس: القوات لن تشارك في حكومة وحدة وطنية ولن تعطيها الثقة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معامل الكهرباء
    دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
    درجة الحرارة في سلطنة عمان بلغت 49 درجة مئوية وهي الأعلى في العالم
    أعلى درجة حرارة.. مدينة عربية تسجل رقم قياسي على مستوى العالم!
    هواتف آيفون تتعرض للاختراق
    هل امتلكت أحد هواتف ايفون هذه؟ قد تحصل على تعويض من أبل!