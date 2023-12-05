"تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام" على طاولة ميقاتي!

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعًا لـ “اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام” بعد ظهر اليوم في السرايا.

شارك في الاجتماع كلّ من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير المال يوسف خليل، وزير العدل هنري خوري، وزير الداخلية بسام مولوي، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الصحة فراس الأبيض، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموش، والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي.

وتم خلال الاجتماع بحث الحوافز المالية المقترحة لتطال موظفي الإدارات العامة والمؤسسات العامة والأسلاك العسكرية، وسيصار إلى الدعوة إلى جلسة قريبة لمجلس الوزراء لإقرار الملف.

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير العدل هنري خوري وبحث معه شؤون وزارته.

واستقبل رئيس الحكومة المفوّض العام لـ”وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (الأونروا)، فيليب لازاريني، ترافقه مديرة الوكالة في لبنان دوروثي كلاوس. وتناول البحث وضع الوكالة في لبنان ووضع اللاجئين الفلسطينيين والتعاون بين الأونروا والحكومة اللبنانية.