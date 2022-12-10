تدريبات إسرائيلية مفاجئة قرب الحدود مع لبنان!

بدأت قوات الجيش الإسرائيلي (السبت 10-12-2022) وبشكل مفاجئ تدريبات عسكرية لتعزيز جهوزية وحداتها على الجبهة الشمالية قرب الحدود مع لبنان، وفق ما كشف عنه المتحدي الرسمي أفيخاي أدرعي.

ووفقاً لما نشره أدرعي عبر حسابه على تويتر، فإن هذا التمرين تقوده هيئة التكنولوجيا والشؤون اللوجستية حيث سيتم تدريب الوحدات العسكرية من مستوى الكتيبة مرورًا بالألوية والفرق وقيادات المناطق وحتى هيئة الأركان، وسيشارك في التمرين نحو 8000 جندي في الخدمة النظامية بالاضافة الى نحو 5000 جندي احتياط الذين تم استدعائهم بأوامر استثنائية.

وأضاف أدرعي: “خلال التمرين ستحاكي القوات التعامل مع سيناريوهات عملياتية على الجبهة الشمالية عامة وفي المجال اللوجستي على وجه الخصوص بالاضافة الى التعاون مع وحدات القوات البرية، وستشهد منطقة الشمال تحركات نشطة لقوات الأمن حيث تم التخطيط للتمرين مسبقًا في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2022”