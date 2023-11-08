"تدريبات سرية" لقوات النخبة البريطانيّة في لبنان.. هل تنجرّ إلى القتال؟

يتدرب المئات من قوات النخبة البريطانية في لبنان لإنقاذ البريطانيين المحاصرين في منطقة الحرب في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ومن المتوقع بحسب الصحيفة، أن تقوم وحدة قوات رينجرز التابعة للجيش البريطاني، التي تم تشكيلها قبل عامين فقط، بعملية جسر جوي إلى جانب القوات الجوية الملكية، لإنقاذ البريطانيين المحاصرين في غزة.

وأكد رئيس الأركان العامة، الجنرال باتريك ساندرز، أن القوات البريطانية كانت “تستعد للقيام بعمليات استخراج غير قتالية في أجزاء من المنطقة، نحن نجهز أنفسنا لذلك”.

وشدد باتريك على أنه من غير المرجح أن “تنجر القوات البريطانية إلى القتال أو الصراع بشكل مباشر وأن المخططين العسكريين سيسعون إلى تجنب ذلك”.

وأضاف أمام لجنة الدفاع في مجلس العموم، إن وجود القوات البريطانية بالقرب من إسرائيل يهدف أيضًا إلى “ردع” إيران عن الدخول في الصراع مباشرة.

ويتم تجنيد الرينجرز عادة في أدوار سرية في المناطق غير المستقرة من العالم.

وإثر الهجوم المباغت الذي نفذته حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية “حماس” في 7 أكتوبر، تبادل جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله القصف على الحدود اللبنانية الجنوبية، وسط مخاوف من اشتعال الجبهة بالكامل واتساع ساحة الصراع من غزة إلى لبنان.