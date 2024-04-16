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تدريبات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان وسوريا.. ماذا يجري؟

منذ 48 دقيقة
تدريبات عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية

تدريبات عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية

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تقوم القوات العسكرية الإسرائيلية بتنفيذ تدريبات عسكرية مكثفة على الحدود مع لبنان وسوريا، وذلك في إطار استعدادها لمواجهة التحديات الأمنية المحتملة في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف من التهديدات المحتملة على الحدود الشمالية لإسرائيل.

وفقًا لتقرير قناة 13 الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي ينفذ تدريبات تكتيكية متعددة الأبعاد تحاكي سيناريوهات قتالية محتملة على الجبهتين اللبنانية والسورية.

وتتضمن هذه التدريبات وفقا للقناة محاكاة للعمليات العسكرية في الفضاء الرقمي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدفاع السيبراني.

تؤكد مصادر لصوت بيروت إن الأصوات القوية التي سُمعت بالقرب من الحدود الجنوبية للبنان كانت ناتجة عن هذه التدريبات العسكرية الإسرائيلية.

ويأتي هذا النشاط العسكري في سياق تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تسعى إسرائيل لتعزيز جاهزيتها العسكرية والاستعداد لأي سيناريو محتمل.

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