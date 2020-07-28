تدريب 21 ممرضا وممرضة على أخذ عينات الـ PCR من الحالات المحتملة في عكار

واصلت شركة SKL International، بالشراكة مع جامعة البلمند واتحاد بلديات جرد القيطع سلسلة تدريبات لـ 21 ممرضا وممرضة في مستشفى الحبتور في بلدة حرار، والذين تلقوا تدريبا من قبل جامعة البلمند عن كيفية أخد عينات الPCR من الحالات المحتملة انها مصابة بفيروس كورونا المحددة وفق تطبيق “سلامتي”.

كما وقد تم تدريب 11 ممرضا وممرضة من قبل الدكتوره مود عجيمي المسؤولة عن المختبر في جامعة البلمند حيث تم توجيه كادر الممرضين على كيفية إجراء فحص الـ PCR بشكل آمن ودقيق للمصابين المحتملين والذين تطابقت عوارضهم الصحية بأعراض مرض الكورونا المستجد وفق تطبيق “سلامتي” تمهيدا لفحص العينات في مختبرات جامعة البلمند.

يشار الى أن تطبيق “سلامتي”، الذي تم إعداده من قبل شركة SKL International بالشراكة مع جامعة البلمند University of Balamand – UOB وبتمويل من دولة السويد هو قائم على نظم المعلومات الجغرافية، إذ يساعد السلطات المحلية على اكتشاف ومتابعة الحالات المحتمل اصابتها بفيروس كورونا المستجد على المستوى البلدي.

يستند هذا التطبيق على البيانات التي يتمّ جمعها في إتحاد بلديات جرد القيطع – عكار – لبنان من قبل متطوعين مدربين من المنطقة ويقوم أطباء معينون من قبل الاتحاد متابعة الحالات ذات العوارض وتحديد لزوم إجراء فحص الكورونا لهم. كما سيتم تحليل هذه المعلومات جغرافيا من قبل مهندسين خبراء بنظم المعلومات الجغرافية نظرا للتعاون الدائم بين جامعة البلمند ونقابة المهندسين في طرابلس والشمال وذلك لتصوير كثافة الحالات على خريطة الاتحاد وتشديد الإجراءات الوقائية في المناطق ذات الخطورة العالية.

كما ويهدف هذا العمل الى المساهمة في احتواء انتشار الوباء وتعزيز استعداد السلطات المحلية وتحسين قدرتها للاستجابة الى الأزمات.