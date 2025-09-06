السبت 14 ربيع الأول 1447 ﻫ - 6 سبتمبر 2025 |
تدفّق مجاري الصرف الصحي في هذه البلدة.. والبلدية توضح!

منذ 49 دقيقة
بلدية الكفور

أفادت بلدية الكفور في النبطية في بيان، عن “حل مشكلة الصرف الصحي في منطقة آبار فخر الدين، والتي كانت تشكّل مصدر قلق بيئي وصحي منذ فترة طويلة”.

وقالت: “جاء هذا الإنجاز نتيجة جهود متواصلة وتعاون فعّال بين رئيس البلدية خضر سعد، نائب الرئيس فؤاد ميلان، لجنة البيئة في البلدية، اتحاد بلديات الشقيف – النبطية، بلدية النبطية وبلدية كفررمان. هذا التعاون المثمر أدى إلى تنفيذ الأعمال المطلوبة ومعالجة الخلل الحاصل في الشبكة، بما يضمن حماية مصادر المياه وصون البيئة والصحة العامة في البلدة والمنطقة المجاورة”.

وختم: “تتوجه بلدية الكفور بالشكر العميق لكل الجهات التي ساهمت في هذا الجهد، وتشكر أهالي البلدة على صبرهم وتفهمهم خلال فترة العمل. نؤكد مجددًا التزامنا الكامل بمتابعة كل ما من شأنه أن يحسّن الواقع البيئي والخدماتي في كفورنا الحبيبة”.

