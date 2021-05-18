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تذكير من طيران الشرق الاوسط للمسافرين الى هذه الدولة

18 - مايو - 2021
طيران الشرق الاوسط

طيران الشرق الاوسط

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أعلنت دائرة العلاقات العامة لشركة طيران الشرق الأوسط في بيان، أنه “عطفا على القرار الصادر عن سلطات الهجرة الايطالية، يهم شركة طيران الشرق الاوسط تذكير جميع المسافرين الى روما وميلانو بعدم إمكانية السفر (الذهاب والعودة) خلال فترة أسبوع، بل يتوجب عليهم البقاء على الأكثر لمدة خمسة أيام من دون حجر صحي أو البقاء وإكمال المدة المفروضة وهي عشرة أيام مع تطبيق الحجر الصحي. وفي حال عدم الإلتزام بالتعليمات الواردة أعلاه، سوف يمنع الراكب من مغادرة إيطاليا من قبل دائرة الهجرة مع فرض غرامة مالية عليه قدرها 400 يورو”.

ولفتت الى انه “يتوجب على جميع الركاب المغادرين من بيروت الى إيطاليا تعديل حجوزاتهم للالتزام بالإجراءات المفروضة أعلاه، ولن يتم قبول أي راكب تزيد مدة حجز عودته عن 5 أيام أو تقل عن 10 أيام. ويتوجب على جميع الركاب التأكد من شروط دخولهم إلى إيطاليا ونذكر بالشروط التالية:

– حيازة تأشيرة صالحة.
– إجراء اختبار PCR في مختبر معتمد قبل 48 ساعة من تاريخ الرحلة.
– تعبئة المعلومات المطلوبة قبل 24 ساعة من تاريخ الرحلة عبر هذا الرابط:
للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-626999 – [email protected] أو زيارة: www.mea.com.lb”.

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