الأربعاء 24 ذو الحجة 1444 ﻫ - 12 يوليو 2023 |
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تراجعٌ ملحوظ في مختلف الجرائم

منذ 35 دقيقة
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

“تُعمّم المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي جدولاً إحصائياً حول بعض الجرائم الهامّة (قتل، سلب، سرقة سيارات، سرقة موصوفة، نشل…) المرتكبة خلال النّصف الأوّل من العام 2023 (كانون الثّاني، شباط، آذار، نيسان، أيار وحزيران)، بحيث يوضح تراجعاً ملحوظاً مقارنةً مع الأشهر ذاتها من العام المنصرم. كما جرى توقيف خلال هذه الفترة 6,279 شخصًا.

وتؤكّد المديريّة أنّه على الرّغم من الظّروف الصّعبة التي يمر فيها لبنان، فإنَّ عناصرها على أهبة الاستعداد للقيام بواجباتهم الأمنيّة لتأمين حماية اللّبنانيين والمقيمين على مختلف الأراضي اللّبنانية، وذلك بالتّعاون والتّنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنيّة، وهي تدعوهم إلى التّحلي بروح المسؤولية من خلال التّعاون معها لجهة الإبلاغ عن الجرائم التي يشاهدونها على رقم الطوارئ 112، وأن يحرصوا كلّ الحرص على تطبيق القوانين النّافذة واحترامها، فالأمن مسؤوليّة مشتركة”.

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