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تراجع أسعار المحروقات في لبنان

منذ 21 دقيقة
أسعار المحروقات
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شهدت أسعار المحروقات في لبنان تراجعًا ملحوظًا، الثلاثاء 30 نيسان/أبريل 2024، حيث انخفضت أسعار صفيحة البنزين والمازوت وقارورة الغاز بمبالغ كبيرة.

وفقًا للإعلان الرسمي، فقد انخفض سعر صفيحة البنزين بنوعيها 95 و98 أوكتان بمقدار ألف ليرة لكل منهما، بينما انخفض سعر المازوت بمقدار 15 ألف ليرة، وقارورة الغاز بمقدار 12 ألف ليرة.

وبناءً على ذلك، أصبحت الأسعار الجديدة كما يلي:
– البنزين 95 أوكتان: مليون و777 ألف ليرة.
– البنزين 98 أوكتان: مليون و815 ألف ليرة.
– المازوت: مليون و521 ألف ليرة.
– الغاز: 904 آلاف ليرة.

تأتي هذه الزيادة في الأسعار بعد سلسلة من الزيادات المتكررة التي شهدها سوق المحروقات في الفترة السابقة، وتشكل تخفيضاتها الحالية إرتاحًا نسبيًا للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

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