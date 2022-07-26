تراجع إضافي بأسعار المحروقات... إليكم التفاصيل

صدر جدول أسعار المحروقات صباح اليوم الثلاثاء 26/7/2022 والذي لحظ تراجعا إضافيا لمختلف الأنواع، لتصبح على الشكل الآتي:

خفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 18 ألف ليرة لتصبح بـ591000 ل.

خفض سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 18 ألف ليرة لتصبح بـ603000 ل.

خفض سعر صفيحة المازوت 16 ألف ليرة لتصبح بـ647000 ل.

خفض سعر قارورة الغاز 6 آلاف ليرة لتصبح بـ311000 ل.

في هذا المجال، قال ممثل مُوزّعي المحروقات فادي أبو شقرا إن “وزارة الطاقة والمياه ستصدرُ جدولاً جديداً لأسعار المحروقات كافة”.

ولفت أبو شقرا في تصريح له إلى أنّ “الجدول سيشهدُ تراجعاً في سعر البنزين والمازوت”، مشيراً إلى أنّ “هذا الأمر قد نشهدُه بشكل مستمر في حال لم نشهد أي ارتفاعٍ جديد لأسعار النفط العالميّ”.

ورداً على سؤال عمّا إذا كُنا سنشهد طوابير جديدة أمام المحطّات مثلما تشهده الأفران حالياً، قال أبو شقرا: “البنزين متوفر ولا داعي للقلق، والشركات تُسلّم المحطات المحروقات بشكل طبيعي وكالمعتاد وندعو المواطنين إلى عدم الهلع أبداً”.