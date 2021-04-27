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تراجع اعداد العمال العرب والاجانب بنسبة 37,3% في لبنان

27 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 27 - أبريل - 2021 2:31 مساءً
لبنان

لبنان

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افاد تقرير أعدته “الدولية للمعلومات”، ان أعداد العمال العرب (دون السوريين والفلسطينيين) والعمال الأجانب في لبنان تراجعت بنحو 92 ألفا في العام 2020 مقارنة بالعام 2019، وذلك نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان، فقد بلغ عدد إجازات العمل المجددة في العام 2020، 143,532 إجازة مقابل 203,263 إجازة في العام 2019، أما إجازات العمل الجديدة فبلغت 11,453 إجازة مقابل 43,825 إجازة اي انخفض مجموع هذه العمالة من 247,088 عامل إلى 154,985 عامل بتراجع 92,103 عامل ونسبته 37,3%.

واشار التقرير الى ان هناك نحو 100 ألف-150 ألفا يعملون بطريقة غير شرعية، غادر نحو نصفهم لبنان خلال العام 2020 نتيجة الأزمة، وبالتالي فقد انخفض عدد العمالة الأجنبية من نحو 400 ألف إلى نحو 230 ألفا.

ولفت الى ان التراجع الكبير حصل في اليد العاملة المنزلية إذ انخفض عددها من 182,377 عاملة الى 117,869 عاملة أي بتراجع 64,508 عاملة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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