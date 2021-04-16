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تراجع بسيط لدولار السوق السوداء اليوم

16 - أبريل - 2021
الدولار

الدولار

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تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بلبنان، اليوم الجمعة، إلى نحو 12000 ليرة للشراء، و12100 ليرة للبيع، مقابل نحو 12400 ليرة للشراء، و12500 ليرة للبيع، وفق وسائل إعلام محلية.

ويعاني لبنان من أزمة في النقد الأجنبي، وتفاقم الوضع خلال الفترة الأخيرة حتى بدأت بعض البنوك الأجنبية الكبرى في مقاطعة مصرف لبنان المركزي.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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