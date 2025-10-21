الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
تراجع جديد في أسعار المحروقات..

منذ دقيقتان
المحروقات

المحروقات

شهدت أسعار المحروقات في لبنان اليوم تراجعًا ملحوظًا، شمل البنزين بنوعيه، المازوت، وغاز المنازل.

فقد انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان بمقدار 14 ألف ليرة لبنانية، في حين تراجع سعر المازوت 18 ألف ليرة، وسعر قارورة الغاز 22 ألف ليرة.

وبناءً على الجدول الجديد الصادر عن وزارة الطاقة والمياه، أصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 1,401,000 ليرة لبنانية

البنزين 98 أوكتان: 1,441,000 ليرة لبنانية

المازوت: 1,316,000 ليرة لبنانية

الغاز: 1,080,000 ليرة لبنانية

ويأتي هذا التراجع بعد سلسلة تقلبات في أسعار المحروقات خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تأثر السوق المحلي بتبدّل أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار في السوق الموازية.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

