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تراجع عدد الرحلات الجوية خلال الشهر الأول من عام 2024

منذ ساعة واحدة
مطار رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري الدولي

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سجلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تراجعاً في أعداد المسافرين من والى لبنان خلال الشهر الأول من العام 2024 مقارنة بالشهر ذاته من العام 2023, كذلك انخفض عدد الرحلات الجوية لأكثر من 14 في المئة.

وقد توزعت حركة المطار خلال شهر كانون الثاني 2024 على الشكل الآتي:
المسافرون:

بلغ مجموع الركاب خلال الشهر الأول من العام الجاري 450 ألفاً و 989 راكباً (بتراجع 8,49 بالمئة عن كانون الثاني 2023) حيث تراجع عدد الوافدين بنسبة 5,17 بالمئة وسجل 201 ألفاً و 269 راكباً،كما تراجع عدد المغادرين بنسبة 10,87 بالمئة وبلغ 249 ألفاً و684 راكباً، اما عدد ركاب الترانزيت فتراجع بحوالي 92 بالمئة واقتصر على 36 راكباً.

حركة الطائرات:

سجل تراجع في عدد الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال شهر كانون الثاني 2024 بنسبة 14,29 بالمئة وبلغ 3848 رحلة، منها 1923 رحلة وصول الى لبنان(بتراجع 14,38 بالمئة) و1925 رحلة إقلاع من لبنان ( بتراجع 14,21 بالمئة).

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