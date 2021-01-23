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تراجع دولار السوق السوداء… ولا حكومة قريباً

23 - يناير - 2021
آخر تحديث: 23 - يناير - 2021 10:16 صباحًا
هل سيحافظ الدولار على انخفاضه أمام الليرة؟

هل سيحافظ الدولار على انخفاضه أمام الليرة؟

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شهدت السوق السوداء قبل قليل تراجعا بتسعيرة صرف الدولار ليتراوح بين 8730 و8780 ليرة لكل دولار.

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم السبت والاحد في 23 و24/1/2021 حصرا، وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.

وتخلّف لبنان في مارس عن تسديد ديونه الخارجية، للمرة الأولى في تاريخه.

وأقرّت الحكومة نهاية أبريل خطة اصلاح اقتصادية، طلب لبنان على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. ويعقد مسؤولون من الطرفيناجتماعات متلاحقة منذ الشهر الماضي.

ويتعيّن على الحكومات المقبلة إجراء إصلاحات فعليّةلإعادة النظام المالي والاقتصادي إلى الوضع السليم”.

ويمكن لأيتغيير بنيوي مماثل أن يضع حداً للنموذج السياسي، حيث تعمل الزمر الفاسدة والتي تخدم ذاتها، على الاستيلاء على مواردالدولة والممتلكات العامة وإعادة توزيعها، وفق المصدر ذاته.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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