الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تراجع ملحوظ بسعر الدولار.. كم بلغ صباح اليوم؟

1 - أبريل - 2021
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس ما بين 11800 – 11870 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وأقفل مساء أمس الأربعاء سعر صرف الدولار في السوق السوداء متراوحا ما بين 12220 – 12280 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

تراجع سعر صرف الدولار لا يترجم في الواقع على الارض فاسعار السلع والخدمات ترتفع مع ارتفاع سعر الدولار ولا تنخفض مع انخفاضه، في وقت يعاني فيه المواطنون الأمرّين مع تأكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الاتصالات جوني القرم
    القرم: تحية لهذه المؤسسة الضامنة لاستقرار الوطن
    انفجار مرفأ بيروت
    ماذا قال اهالي الضحايا بعد سقوط جزء من الاهراءات وعشية الذكرى الثانية لانفجار المرفأ؟
    المحروقات
    أسعار جديدة للمحروقات... إليكم التفاصيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نوح زعيتر
    توقيف نجل نوح زعيتر في جونية.. اليكم التفاصيل
    الخبز لبنان
    إنفراجة في ​أزمة الخبز​.. وهكذا سيكون سعر الربطة
    سقوط "حطام الصاروخ الصيني"
    بعد طول انتظار.. فيديو يوثق لحظة سقوط "حطام الصاروخ الصيني"