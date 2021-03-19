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تراجع ملحوظ لدولار السوق السوداء... ورفع الدعم قريباً

19 - مارس - 2021
الدولار

الدولار

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واصل الدولار تراجعه أمام الليرة اللبنانينة، إذ سجل صباح اليوم الجمعة سعر الصرف في السوق السوداء 10900 ليرة لبنانية لكل دولار واحد، متراجعاً 100 ليرة عن السعر الذي أقفل عليه يوم أمس الأربعاء.

وقفز الدولار مسجلا 15 ألف ليرة، الثلاثاء الماضي، للمرة الأولى، بحسب متعاملين، بالسوق في وقت تزداد فيه الأوضاع في لبنان سوءا مع الانهيار المستمر للعملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، ما يؤثر على الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وسحب مصرف لبنان المركزي، من الاحتياطيات الأجنبية الضئيلة أصلا من أجل دعم فئات السلع الأساسية، وهي القمح، والوقود، والأدوية، إلى جانب سلة من السلع الأساسية الأخرى، وذلك في الوقت الذي يتواصل فيه نضوب التدفقات الدولارية.

ويوفر البنك المركزي، العملة الصعبة للمستوردين بسعر الربط القديم البالغ 1500 ليرة للدولار.

لكن الحكومة، التي ينفد سريعا ما بحوزتها من سيولة، أشارت عدة مرات إلى أن الدعم سيُرفع قريبا، لكنها لم تعط حتى الآن جدولا زمنيا أو تعلن خطة لذلك.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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