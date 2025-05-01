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تراجُع فرنسي عن مؤتمر “إعادة الإعمار”!

منذ 3 دقائق
علم فرنسا

علم فرنسا

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بالتوازي مع عودة العلاقات اللبنانية العربية إلى مجاريها، لم تبرز أي مؤشرات عربية وغربية إلى اتجاه النيّة لإعادة الإعمار.

وتشير المعلومات الى أنّ الحماسة والاهتمام الفرنسي بعقد “مؤتمرٍ دوليّ لإعادة الاعمار” تراجع، وأنّ الموفد الفرنسي جاك دي لاجوجي (Jacques de Lajugie) الذي كان يُفترض أن يزورَ لبنان الشهر الماضي، للقاء عددٍ من المسؤولين اللبنانيين تمهيدًا لبدء الإعداد لمؤتمر باريس المقرّر لمساعدة لبنان، الغى زيارته بناء على إشارات وصلت الى فرنسا، من عددٍ من الدول بأنّها غير جاهزةٍ للمشاركة في هذا المؤتمر قبل رؤية فعليّة لالتزام الحكومة اللبنانية بإجراء سحب سلاح حزب الله، والتأكد من إمساك الدولة اللبنانية بزمام القرار.

كما أن  باريس طوَت صفحة عقد مؤتمرٍ دوليّ في المرحلة الحالية، حتّى نضوج الظروف السياسية الدولية اللّازمة.

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