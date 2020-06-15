تراخيص شركات المياه والعصائر في لقاء مشترك بين وزيري الصحة والصناعة

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عقد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن ووزير الصناعة الدكتور عماد حب الله لقاء مشتركا في وزارة الصحة العامة، حضره المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون هدف لتنسيق التعاون المشترك بين الوزارتين وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في المسائل المرتبطة بتراخيص شركات المياه والعصائر.

كما تم الاتفاق على لقاءات لاحقة لتنسيق التعاون في مجال الصناعات الدوائية الطبية والمتممات الغذائية وغيرها من المسائل التي تعنى بها الوزارتان.

وزير الصحة

وفي مؤتمر صحافي مشترك، أوضح الوزير حسن أن “كل ما يهم صحة المواطن بأبعادها كافة المتصلة بالجودة والأسعار مسؤولية مشتركة، ومن الواجب ألا تكون محل صراع أو نزاع أو منافسة بين الوزارات”. ولفت إلى “أهمية وجود رؤيا مشتركة واستراتيجية موحدة لتبديد الهواجس والتخفيف الكثير من العراقيل والمطبات عن كاهل المواطن وضمان صحته وأمنه الغذائي والاقتصادي”.

حب الله

بدوره وصف الوزير حب الله اللقاء بأنه “كان ممتازا وإيجابيا جدا”، موضحا أن “الهدف تشجيع زيادة الإنتاج والمصانع في لبنان والتأكد من أن أي مصنع يعمل في لبنان ينتج منتجًا ذا جودة عالية ويوافي الشروط الصحية والأمنية والغذائية بالمعايير الدولية المطلوبة”.

وأكد أن “وزارتي الصحة والصناعة تعملان باتجاه واحد للمحافظة على المعايير الفضلى بالنسبة لمنتجاتنا”. ونوه ب”ما يظهره الوزير حسن من تفهم ومسؤولية وحسن إدارة تعكس تحليه بصفة رجل الدولة المسؤول الذي يبذل جهودً كثيفة بنشاط غير معتاد من أجل تحقيق الأفضل”.