ترامب: ندعم الرئيس اللبناني ووهناك أمور جيّدة تحدث في لبنان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن “هذا اليوم هو نهاية عصر الإرهاب والموت وهو فجر تاريخي للشرق الاوسط الجديد”.

وإذ أكد أن “السلام في غزة هو انتصار هائل لإٍسرائيل والعالم”، قال: “إيران كانت كالغيمة السوداء فوق إسرائيل والشرق الأوسط ولقد قضينا عليها ومنعناها من امتلاك سلاح نووي”، مضيفا: “حزب الله هو خنجر ضرب إسرائيل وأنهيناه والرئيس اللبناني يعمل على سحب السلاح وحصره بيد الدولة ونحن ندعمه وهناك أمور جيّدة تحدث في لبنان”.

وفي موقف لافت، قال ترامب:” أمور جيدة تحدث في لبنان، تم تدمير حزب الله وندعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح الحزب وبناء دولة تعيش بسلام مع جيرانها”.

واكد ان المنطقة بأكملها وافقت على خطة لنزع سلاح حزب الله.

وقال:”بالحوار والتفاوض الذي يُحدَّد شكله في حينه يمكن الوصول الى حلول ولا يمكن للبنان ان يكون خارج مسار تسويات الأزمات القائمة في المنطقة”.

وشدد على أنه ” يعمل ويفضّل دوماً إنهاء الحروب ولكن إذا اضطررنا فنحن أفضل من يخوضها”، غير أنه اضاف: “لدينا أسلحة لم يفكّر أحد بها وقوّتها التدميرية كبيرة جدًا وأعطينا إسرائيل الكثير منها وآمل ألّا نضطر إلى استخدامها”.

وتابع: “قوى الفوضى التي ابتُليت بها المنطقة هُزمت تماما، وأوقفنا الدولة الأولى التي ترعى الإرهاب في المنطقة وهي إيران، ويجب ألّا ننسى 7 أكتوبر وألّا يتكرّر مرّة أخرى والكابوس الطويل على الإسرائيليين والفلسطينيين انتهى”.

وأكد أنه سيكون الأمر رائعا إذا تمكنا من التوصل لاتفاق سلام مع إيران، “فالمنطقة بأكملها وافقت على خطة لنزع سلاح حماس والسلام لم يعد حلما”.