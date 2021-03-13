ترايسي شمعون: المطلوب ثورة داخل الأحزاب على قياداتها لتحقيق التغيير

غردت السفيرة ترايسي شمعون عبر تويتر كاتبة: حدا بدّو حصّة زيادة. حدا ناطر اتصال وموعد. وحدا ناطر مفاوضات بين دولتين. والبلد؟ والناس؟ ما حدا فارقة معو… ما حدا قبلان يتنازل كرمالن. بس كيف بعد في ناس بيدافعوا عن يللي بيجوّعن، وبيهجّرن، وبيقتل أحلامن؟ المطلوب كمان ثورة داخل الأحزاب على قياداتها لتحقيق التغيير !”

حدا بدّو حصّة زيادة. حدا ناطر اتصال وموعد. وحدا ناطر مفاوضات بين دولتين. والبلد؟ والناس؟ ما حدا فارقة معو… ما حدا قبلان يتنازل كرمالن.

بس كيف بعد في ناس بيدافعوا عن يللي بيجوّعن، وبيهجّرن، وبيقتل أحلامن؟

المطلوب كمان ثورة داخل الأحزاب على قياداتها لتحقيق التغيير ! pic.twitter.com/029TFb6lsn — Tracy Chamoun (@Tracy_D_Chamoun) March 13, 2021