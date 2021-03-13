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ترايسي شمعون: المطلوب ثورة داخل الأحزاب على قياداتها لتحقيق التغيير

13 - مارس - 2021
ترايسي شمعون

ترايسي شمعون

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غردت السفيرة ترايسي شمعون عبر تويتر كاتبة: حدا بدّو حصّة زيادة. حدا ناطر اتصال وموعد. وحدا ناطر مفاوضات بين دولتين. والبلد؟ والناس؟ ما حدا فارقة معو… ما حدا قبلان يتنازل كرمالن. بس كيف بعد في ناس بيدافعوا عن يللي بيجوّعن، وبيهجّرن، وبيقتل أحلامن؟ المطلوب كمان ثورة داخل الأحزاب على قياداتها لتحقيق التغيير !”

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