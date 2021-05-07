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ترايسي شمعون: لا حكومة أي ما من إنقاذٍ أو إصلاح

7 - مايو - 2021
ترايسي شمعون

ترايسي شمعون

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غردت السفيرة ترايسي شمعون عبر “تويتر”، وقالت: “لا حكومة، أي ما من إنقاذٍ أو إصلاح”. وأضافت: “الدعم سيُرفع والأسعار سترتفع، والدولار أيضاً، الخوف كبيرٌ على الأمن. فالسرقات ستزيد وربما الخطف والابتزاز”.

وتابعت: “هذا كلّه لا يستحقّ مبادرةً ما، تنازلاً ما، حلّاً ما، الأهمّ، بالنسبة الى بعض الحكّام، هو عدم التراجع عن الموقف”.

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