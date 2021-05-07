ترايسي شمعون: لا حكومة أي ما من إنقاذٍ أو إصلاح

غردت السفيرة ترايسي شمعون عبر “تويتر”، وقالت: “لا حكومة، أي ما من إنقاذٍ أو إصلاح”. وأضافت: “الدعم سيُرفع والأسعار سترتفع، والدولار أيضاً، الخوف كبيرٌ على الأمن. فالسرقات ستزيد وربما الخطف والابتزاز”.

وتابعت: “هذا كلّه لا يستحقّ مبادرةً ما، تنازلاً ما، حلّاً ما، الأهمّ، بالنسبة الى بعض الحكّام، هو عدم التراجع عن الموقف”.

لا حكومة، أي ما من إنقاذٍ أو إصلاح.

الدعم سيُرفع والأسعار سترتفع، والدولار أيضاً.

الخوف كبيرٌ على الأمن. فالسرقات ستزيد وربما الخطف والابتزاز.

هذا كلّه لا يستحقّ مبادرةً ما، تنازلاً ما، حلّاً ما.

الأهمّ، بالنسبة الى بعض الحكّام، هو عدم التراجع عن الموقف. — Tracy Chamoun (@Tracy_D_Chamoun) May 7, 2021