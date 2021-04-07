ترايسي شمعون: لا يمكن أن نعتمد عل سلطة فاشلة لبناء الوطن

غردت سفيرة لبنان السابقة في الأردن ترايسي شمعون على حسابها عبر “تويتر” قائلة: ترك البلد والناس في مواجهة الانهيار، من دون البحث عن حلول تبدأ بتشكيل حكومة، يؤكّد قناعتنا بأنّ هذه السلطة فاسدة وفاشلة ولا يمكن أن نعتمد عليها لبناء الوطن وخلاص شعبه.

وأضافت، “لا حلّ إلا برحيلهم وإنتاج سلطة جديدة”.

ترك البلد والناس في مواجهة الانهيار، من دون البحث عن حلول تبدأ بتشكيل حكومة، يؤكّد قناعتنا بأنّ هذه السلطة فاسدة وفاشلة ولا يمكن أن نعتمد عليها لبناء الوطن وخلاص شعبه.

لا حلّ إلا برحيلهم وإنتاج سلطة جديدة.#سلطة_التجويع#الحكم_الفاشل — Tracy Chamoun (@Tracy_D_Chamoun) April 7, 2021