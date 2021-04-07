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ترايسي شمعون: لا يمكن أن نعتمد عل سلطة فاشلة لبناء الوطن

7 - أبريل - 2021
ترايسي شمعون

ترايسي شمعون

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غردت سفيرة لبنان السابقة في الأردن ترايسي شمعون على حسابها عبر “تويتر” قائلة: ترك البلد والناس في مواجهة الانهيار، من دون البحث عن حلول تبدأ بتشكيل حكومة، يؤكّد قناعتنا بأنّ هذه السلطة فاسدة وفاشلة ولا يمكن أن نعتمد عليها لبناء الوطن وخلاص شعبه.

وأضافت، “لا حلّ إلا برحيلهم وإنتاج سلطة جديدة”.

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