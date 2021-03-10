ترايسي شمعون: هناك من يصرّ على التدخل في شؤون المؤسسة العسكريّة لتحجيم دور قائد الجيش

رأت السفيرة السابقة، ترايسي شمعون أنّ “الكلام الصادر على لسان قائد الجيش العماد جوزف عون يشكّل إدانةً لهذه الطبقة السياسيّة التي أوصلت البلد الى الانهيار، وبعض من فيها يريد اليوم أن يحمّل الجيش اللبناني مسؤوليّة التعويض عن ارتكاباته”.

ولفتت شمعون، في بيان، الى أنّه “قد لا يكون غريباً أن تُشنّ حملة على قائد الجيش وأن يُحجَّم دوره عبر الزجّ به في السباق الرئاسي الذي أعلن مراراً أنّه خارجه، ولكن فليعلم الجميع أنّ الهجوم على قائد الجيش هو هجوم على المؤسسة وما تملكه من حضور في وجدان فئة كبيرة من اللبنانيّين”.

وأضافت: “الجيش يُحمَّل أعباء كبيرة نتيجة فشل الأسلوب الذي يُدار فيه البلد، وهو سبق أن عوقب في موازناتٍ سابقة، ويُفرض عليه التقشّف اليوم، وتضاف الى مهامه مهام جديدة، من توزيع المساعدات ومسح أضرار انفجار المرفأ الى فرض الأمن في الداخل، ومع ذلك هناك من يصرّ على التدخل في شؤون المؤسسة العسكريّة التي يصونها العماد عون في وجه كلّ تدخّل”.

وقالت شمعون: “نحيّي العماد عون، ومن خلاله نتوجّه الى كلّ عسكري يكافح، على الرغم من الظروف الصعبة، بالتحيّة القلبيّة. في زمن انحلال الدولة واهتراء المؤسسات، تبقون فخرنا وملاذنا، والأمل بغدٍ أفضل ممّا أوصلنا إليه حكّام اليوم”.