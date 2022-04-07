ترحيب أمريكي بالاتفاق المبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي

قالت السفارة الأمريكية في بيروت في بيان إن الولايات المتحدة ترحب بالاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين لبنان وصندوق النقد الدولي اليوم الخميس، وإن لبنان ملتزم ببرنامج إصلاح طموح وشامل.

وأضاف البيان “نحث على الإسراع في إصدار التشريعات اللازمة وتنفيذ كافة المتطلبات”.

وقال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إنه توصل إلى مسودة اتفاق تمويل مع لبنان لكن بيروت بحاجة إلى تفعيل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية قبل أن يقرر مجلس إدارة الصندوق ما إذا كان سيوافق على الاتفاق.

ويُنظر إلى الاتفاق مع الصندوق على نطاق واسع على أنه أمر حيوي للبنان كي يشرع في الخروج من انهيار اقتصادي ومالي شل مناحي الحياة به منذ عام 2019، مما أدى إلى تجميد ودائع المدخرين وانهيار قيمة العملة، وتسبب في ارتفاع نسبة الفقر، في أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990.

وقال صندوق النقد في بيان إن اتفاق التمويل الممتد سيستمر على مدى 46 شهرا وإن لبنان طلب الحصول على ما يوازي نحو ثلاثة مليارات دولار.

لكن الاتفاق يتوقف على إجراء بيروت لإصلاحات تشمل خطوات فشل زعماؤها السياسيون في تنفيذها منذ اندلاع الأزمة، مثل كيفية تحديد المتسبب في خسائر النظام المصرفي البالغ حجمها 70 مليار دولار.