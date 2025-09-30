ترحيب لبناني بخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزّة

رحّب لبنان، إلى جانب دول عربية ودولية أخرى، بالإعلان عن خطةٍ شاملةٍ قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزّة. وتأتي هذه المبادرة في ظلّ جهود دولية متواصلة للتوصّل إلى حلٍّ عاجلٍ يضمن وقف إطلاق النار ويُعيد الاستقرار إلى المنطقة المتأثرة بالنزاع.

وكان البيت الأبيض قد كشف عن خطة مكوّنة من 20 نقطة تتضمّن وقفًا فوريًا لإطلاق النار، ومبادلة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس بسجناء فلسطينيين لدى إسرائيل، وانسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا من غزّة، ونزع سلاح حماس، وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة دولية.

في هذا السياق، أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن ترحيبه بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزّة، منوّهًا بجهوده المبذولة لإنهاء معاناة المدنيين والأبرياء في القطاع، وحقن الدماء والعمل المشترك من أجل شرق أوسط مستقرّ ومزدهر، استنادًا إلى مبادئ العدالة الإنسانية والكرامة البشرية.

وأعرب الرئيس عون عن أمله أن تلقى تلك الخطة موافقة المعنيين بها في أسرع وقت ممكن، مُنوّهًا بالمقاربة الواقعية التي اعتمدتها في معالجة المسائل الخلافية والإشكالية.

بدوره، كتب رئيس مجلس الوزراء نوّاف سلام عبر حسابه على منصة “إكس”: “أرحب بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة شاملة لإنهاء الحرب في غزّة، ولا سيما أنها تنصّ على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى أهلها، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني. كما أنّ الخطة تكرّس حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه، ونرحّب كذلك بإعلان الرئيس ترامب رفض ضم الضفّة الغربية إلى إسرائيل”.