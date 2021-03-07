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ترحيل لبنانية من مصر.. والسبب "الصالح العام"

7 - مارس - 2021
برج القاهرة في مصر

القاهرة

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نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، قرارين أصدرهما محمود توفيق، وزير الداخلية، بإبعاد إمرأة لبنانية الجنسية، ورجل فلسطيني الجنسية، خارح البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونص القرار الأول على أن “تبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة سهيلة سهيل كريدية، لبنانية الجنسية، مواليد 4 سبتمبر 1974″، واستند القرار إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.

كما استند إلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 19 يناير 2021، بشأن طلب إبعاد اللبنانية الجنسية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بـ”الصالح العام”.

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