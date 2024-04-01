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ترزيان: أمننا مهتز وعلى القوى الأمنية تحمل مسؤوليتها في الأمن والأمن الإستباقي

منذ 34 دقيقة
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علق النائب هاكوب ترزيان، في تصريح، على جريمة الأشرفية. وقال: “أمننا مهتز وأمن المواطنين الأمنين في المنطقة التي يعتبرها الكثيرون المنطقة الأكثر أماناً في وطننا. ليست عائلة الترك التي فقدت شيخها وشفا الله شيختها، هي صاحبة المصاب الأليم، بل كلنا أصبنا بالهول والخطر، أننا نعيش فعلًا في شريعة الغاب. نعيش في دولة تعاني الكثير حتى من أبسط مقومات العيش فيها”.

أضاف: “من هنا دعوة متجددة للقوى الأمنية أن تتحمل مسؤوليتها في الأمن والأمن الإستباقي، وعلى بلدية بيروت إعادة نشر فوج حرس مدينة بيروت في الأحياء للسهر على أمن المواطنين وأمن كل المناطق، لنقدم أبسط مقومات الحماية لأهلنا، الذين نعدهم دائمًا أننا الى جانبهم، ولكن الخطر انتقل من الشارع الى المنازل” .

ودعا “أصحاب العقارات الذين يؤجرون أملاكهم بطريقة غير قانونية لجنسيات غير لبنانية الى التوقف فوراً عن تأجير ممتلكاتهم بسبب الإكتظاظ السكاني بشكل كبير، مما يصعّب عمل القوى الأمنية للسيطرة على الوضع” .

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