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ترزيان: سوريّون حوّلوا عقارًا إلى ملتقى "للزعران والسارقين"

منذ 9 دقائق
النائب هاكوب ترزيان

النائب هاكوب ترزيان

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كشف النائب هاكوب ترزيان أنّه تلقّى “من عدد من أبناء دائرة بيروت الأولى” بصفته نائبًا وعضوًا سابقًا في مجلس بلدية بيروت، شكاوى على نازحين سوريين حوّلوا عقارًا على كورنيش نهر بيروت تملكه البلدية إلى سوق تجاري وملتقى “للزعران والسارقين”.

أضاف ترزيان: “إني أضع هذا الموضوع في صلب اهتماماتي وأتابعه مع سكان خليل بدوي وفصيلة النهر ومع النقيب جيفري النجار، وتبلّغ سعادة محافظة بيروت بما يحصل على هذا العقار”.

وتابع: “تجدر الإشارة إلى أن موضوع الأراضي المحتلة من أي كان، أتابعه منذ ما كنت عضوًا لمجلس بلدية بيروت. وللعلم تمّ إخلاء العقار من محتليه سنة 2017 وختمه بالشمع الأحمر (مرفق قرار النائب العام الإستئنافي في بيروت). وبسحر ساحر وبغطاء من بعض السياسيين سنة 2020 تمّ خلع الأختام وأعيد احتلال العقار من ذات المحتل، والجهة التي تغطي هذا الاحتلال (التي تدعي العفة) وليست غريبة عن محافظ مدينة بيروت. ولأخذ العلم أيضًا، فإن الجهة الشرعية المخولة بتنفيذ الإخلاء هي البلدية أي محافظ مدينة بيروت الذي زرته مطالبًا وقد وعدني باتخاذ الإجراءات القانونية”.

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