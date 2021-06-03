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ترزيان: ما تربحونا جميلة وبطولات مأفلسة

3 - يونيو - 2021
هاكوب ترزيان

هاكوب ترزيان

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غرد النائب هاكوب ترزيان عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: “‏قبل ما حدا يطلع ويطالعنا ببطولات وهمية بموضوع السحوبات، خلليني كون واضح، الحق الطبيعي لأي شخص انو يتقدم لأي مصرف ويطالب بسحب اي مبلغ كما يشاء، واذا تعذر على المصرف تلبية طلبو فيكون المصرف عاجز وهيدا بيعني بالعربي المشبرح “مفلس” فا حاجة تربحونا جميلة وبطولات مأفلسة”.

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