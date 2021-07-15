ترزيان يغرّد عن الحقير والاصيل

غرد النائب هاغوب ترزيان عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلا: “الحقير اذا وجد البديل نكر الجميل، اما الأصيل مهما تبددت الأحوال يبقى أصيل. الكذب والنفاق واستغلال وجع الناس لمصالح سياسية وعناوين رنانة مبتذلة وبطولات وهمية عنوان الوحيد للحقير.”

الحقير اذا وجد البديل نكر الجميل، اما الأصيل مهما تبددت الأحوال يبقى أصيل.

الكذب والنفاق واستغلال وجع الناس لمصالح سياسية وعناوين رنانة مبتذلة وبطولات وهمية عنوان الوحيد للحقير. #تعتير — hagop terzian – هاكوب ترزيان – Յակոբ Թերզեան (@terzianhagop) July 15, 2021