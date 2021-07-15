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ترزيان يغرّد عن الحقير والاصيل

15 - يوليو - 2021
هاكوب ترزيان

هاكوب ترزيان

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غرد النائب هاغوب ترزيان عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قائلا: “الحقير اذا وجد البديل نكر الجميل، اما الأصيل مهما تبددت الأحوال يبقى أصيل. الكذب والنفاق واستغلال وجع الناس لمصالح سياسية وعناوين رنانة مبتذلة وبطولات وهمية عنوان الوحيد للحقير.”

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