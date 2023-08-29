الثلاثاء 13 صفر 1445 ﻫ - 29 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترزيان يقترح عقد جلسة علنيّة لمناقشة تقرير "ألفاريز ومارسال"

منذ 16 دقيقة
النائب هاكوب ترزيان

النائب هاكوب ترزيان

A A A
طباعة المقال

وجّه النائب هاكوب ترزيان إلى رئاسة المجلس النيابي ورئيس لجنة المال والموازنة، اقتراحًا لعقد جلسة علنيّة تتناول تقرير “ألفاريز ومارسال” وما تضمنه من معلومات مهمة.

وقال ترزيان: “لقد أصبح من الضروري والمهم دعوة الخبراء المعنيين بالتقرير من الشركة، لعرض نتائج التقرير بالمقارنة مع الأهداف المحددة حسب نطاق عمل العقد الموقع مع وزارة المال، وتبيان الأهداف المنجزة وغير المنجزة مع شرح الأسباب المتعلقة لعدم الإنجاز وأسماء الأطراف المعنية بالعرقلة، بالإضافة إلى الخطوات الضرورية لمتابعة إكمال التقرير ضمن نطاق خطة التحقيق الأساسية الموافق عليها”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    شاطئ صيدا
    "حلّ مرتقب" لتلوّث شاطئ صيدا
    النائب طوني فرنجية
    طوني فرنجيّة يُشدّد على الحوار: مدخل أساسي لتقريب وجهات النظر
    حريق داخل بؤرة لقطع السيارات في مستيتا
    بالصوَر.. حريق كاد يتحوّل إلى "كارثة" في جبيل

    الأكثر قراءة

    مستشفى كانبيرا في أستراليا
    أول حالة بالعالم.. أطباء أستراليون مصدومون مما وجدوه داخل دماغ امرأة!
    أوجاع الصداع النصفي - تعبيرية
    علاج سحري وفوري للصداع النصفي
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    قوته قد تتخطى الـ 8 درجات.. تحذير مُرعب للعالم الهولندي