ترزيان يقترح عقد جلسة علنيّة لمناقشة تقرير "ألفاريز ومارسال"

وجّه النائب هاكوب ترزيان إلى رئاسة المجلس النيابي ورئيس لجنة المال والموازنة، اقتراحًا لعقد جلسة علنيّة تتناول تقرير “ألفاريز ومارسال” وما تضمنه من معلومات مهمة.

وقال ترزيان: “لقد أصبح من الضروري والمهم دعوة الخبراء المعنيين بالتقرير من الشركة، لعرض نتائج التقرير بالمقارنة مع الأهداف المحددة حسب نطاق عمل العقد الموقع مع وزارة المال، وتبيان الأهداف المنجزة وغير المنجزة مع شرح الأسباب المتعلقة لعدم الإنجاز وأسماء الأطراف المعنية بالعرقلة، بالإضافة إلى الخطوات الضرورية لمتابعة إكمال التقرير ضمن نطاق خطة التحقيق الأساسية الموافق عليها”.