“ترسانة حزب الله الطبية”.. مستشفيات خاصة وفنادق مستأجرة لعلاج مناصريه!

بعد صمت طويل، أعلن “حزب الله” الأربعاء، حشده لنحو 25 ألف شخص من بينهم مسعفون حربيون، وتجهيز مستشفيات لمواجهة فيروس كورونا، الذي أصاب في لبنان، حتى اللحظة، 333 شخصا، توفي منهم 6 مصابين.

ويأتي هذا الإعلان، في وقت تحدثت فيه تقارير صحفية لبنانية، عن “فتحه لمستشفياته الخاصة لعلاج المصابين من أتباعه دون علم الدولة وحتى دون التبليغ عن عدد الاصابات بين عناصره أو عوائلهم”.

وبحسب وكالة “رويترز” فقد خصص حزب الله مستشفى في بيروت يمتلكها لعلاج مرضى الفيروس واستأجر مستشفيات خاصة مهجورة وفنادق لنفس الغرض”، إلا إن السلطات الحكومية في البلد، تنذر بقلة الوسائل الوقائية من الفيروس في البلاد، ولم تشر يوما إلى وضع مستشفيات الحزب في تصرفها.

وكشف هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، في مقابلة تلفزيونية عن الإمكانيات الطبية التي قال إنهم يتوفرون عليها، وهي 1500 طبيب و3000 ممرضة وممرض و20 ألف من كوادر قطاع الخدمات الصحية.

وكان ناشطون تداولوا منذ فترة، شريط فيديو لعناصر من الأطقم الطبية التابعة لحزب الله، تعمل في حملات التعقيم والوقاية من الفيروس، في “قم” الإيرانية، ما جر على الحزب وابلا من الانتقادات، كون عناصره يعملون في تعقيم إيران في وقت يعاني لبنان من أزمة فعلية جراء الفيروس.

وتواجه الدولة اللبنانية، الفيروس في وقت تعيش فيه أزمة مالية غير مسبوقة. وكانت الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية قد أعلنت في الآونة الأخيرة أنها لا تستطيع دفع ديونها بالعملات الأجنبية.

وكانت أول حالة مسجلة للفيروس في لبنان لامرأة عادت من إيران التي لديها سادس أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة في العالم.